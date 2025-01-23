Жителей Подмосковья предупредили о клещах, проснувшихся раньше обычного
Клещи в Подмосковье проснулись раньше обычного из-за теплой погоды
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В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей и гостей региона о клещах, которые из-за теплой погоды проснулись раньше обычного.
Как отметили в ведомстве, владельцы собак начали замечать членистоногих на шерсти питомцев после прогулки.
В министерстве пояснили, что аномально теплая погода в регионе создала благоприятные условия для тех видов клещей, которые не успели погрузиться в спячку.
Сейчас в области фиксируются разовые случаи обнаружения паукообразных. Их массового распространения не наблюдается.