Жителей Подмосковья предупредили о клещах, проснувшихся раньше обычного

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей и гостей региона о клещах, которые из-за теплой погоды проснулись раньше обычного.

Как отметили в ведомстве, владельцы собак начали замечать членистоногих на шерсти питомцев после прогулки.

В министерстве пояснили, что аномально теплая погода в регионе создала благоприятные условия для тех видов клещей, которые не успели погрузиться в спячку.

Сейчас в области фиксируются разовые случаи обнаружения паукообразных. Их массового распространения не наблюдается.