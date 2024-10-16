Жителей Подмосковья предупредили о кошках, которые любят греться под капотом

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей региона о кошках, которые с наступлением холодов могут забираться под капот автомобилей, чтобы погреться.

Автовладельцев призвали быть осторожными и внимательными, чтобы не причинить вред животным. Кошка может пострадать, если не успеет выбраться при запуске двигателя машины.

Жителям рекомендовали прикрутить на капот для защиты металлическую решетку или опрыскать его спреем, отпугивающим кошек. Также перед поездкой следует проверять колеса и моторное пространство.

«Это действие займет лишь минутку, однако оно может спасти чужую маленькую жизнь», - подчеркнул замначальника 250-й ПСЧ Андрей Баркалов.

Если вы заметили котенка в капоте или под колесами чужой машины, нужно попробовать его выманить или оставить владельцу авто записку. Если животное застряло, то можно вызвать на место спасателей.