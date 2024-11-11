Жителей Подмосковья предупредили о лисах, которые могут проникать в города

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей о лисах, которые с наступлением холодов могут проникать в населенные пункты.

В городах эти животные могут искать себе пропитание на свалках или в парках, где можно поймать грызуна или птицу.

Помимо голода лисы могут заглядывать в населенные пункты просто из любопытства: они исследуют новые территории и ищут укрытия.

При встрече с лисой следует помнить, что это дикое животное, которое может быть переносчиком бешенства и других заболеваний. Поэтому к ним нельзя приближаться. Лучше не беспокоить пушистых гостей и наблюдать за ними издалека.