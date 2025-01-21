Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме со списками присяжных заседателей

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники присылают сообщение о том, что житель включен в список кандидатов в присяжные заседатели. Для отказа от участия предлагается перейти по указанной ссылке и обозначить причину неявки. Ссылка ведет на фишинговый ресурс.

В ведомстве напомнили, что кандидатам в присяжные заседатели приходит приглашение от суда. В нем указываются ФИО кандидата, место и время явки в суд, список необходимых документов. Уведомлять об отказе участвовать не нужно — никакая ответственность за это не грозит.