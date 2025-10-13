Жителей Подмосковья предупредили о мошенничествах с «Пушкинской карты»

В социальных сетях активизировались мошенники, которые предлагают помочь гражданам с обналичиванием средств с «Пушкинской карты» — социальной карты для посещения культурных мероприятий. Об этом сообщают Прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.

В сообщении подчеркнули, что законных способов снять деньги с карты не существует – это является нарушением и может привести к уголовной ответственности. Аферисты таким способом могут списать деньги с банковской карты, заблокировать номер телефона и соцсети.

Жителям Подмосковья напомнили, что номер и срок действия карты, CVC-код на ее обратной стороне, а также коды подтверждения из СМС нельзя сообщать посторонним. При получении подобных предложений важно прекратить контакт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.