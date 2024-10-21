Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с оплатой ЖКУ

В регионе выявляют все больше случаев мошенничества с оплатой ЖКУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники звонят жителям под видом представителей компании «Мосэнергосбыт» и требуют, чтобы те погасили несуществующую задолженность.

Помимо этого, мошенники могут просить об установке программы якобы для передачи показаний. Таким образом, они могут получить доступ к персональным данным жителей.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящих платежках от МосОблЕИРЦ указаны номера телефонов, по которым можно уточнить сумму задолженности.