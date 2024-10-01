Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, действующих от лица сотрудников Росфинмонторинга

Как рассказали в ведомстве, мошенники начали связываться с гражданами в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте и представляться сотрудниками Росфинмонторинга. Злоумышленники отправляют фотографии поддельных удостоверений, а также ссылки или QR-коды на сайт ведомства.

Жителей заверяют в том, что с их банковскими счетами производятся подозрительные операции, и убеждают сообщить персональные данные или совершить платежи по указанным реквизитам. В результате мошенники получают доступ к личным данным и похищают деньги.

Следует помнить, что в случае поступления подобного или любого другого сомнительного сообщения или звонка, не нужно вступать в диалог, переводить денежные средства и переходить по подозрительным ссылкам.