Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества на маркетплейсах

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона о новой схеме, которую используют мошенники.

Новую схему злоумышленники используют для обмана на маркетплейсах. Так, жителю поступает звонок от якобы сотрудника пункта выдачи заказов. Аферист предлагает оформить доставку товаров на дом. Для этого ему требуется СНИЛС, ИНН или СМС-код. После этого звонит якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщает о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и убеждает перевести деньги на «безопасный счет» или передать их «полицейским».

Жителей призвали к бдительности и осторожности. Нельзя передавать третьим лицам персональные данные и коды из СМС.

Ранее в областной прокуратуре рассказали о вынесении приговора 22-летнему мошеннику, пытавшемуся обмануть пожилую пару в Одинцово.