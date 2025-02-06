Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

В Прокуратуре Московской области и Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о новой схеме мошенничества со «Сферумом» и «Госуслугами».

Злоумышленники звонят родителям под видом сотрудников школьной администрации и сообщают о необходимости подтвердить «продолжение обучения во втором полугодии». Также они просят предупредить детей о том, что им позвонят из школы. После этого аферисты звонят детям и просят назвать код из SMS для получения доступа к «Госуслугам».

Жителей призвали никому не сообщать коды доступа. В случае получения звонка с просьбой подтвердить информацию, следует перезвонить в школу по ее официальному номеру. Также рекомендуется регулярно проверять аккаунты на предмет подозрительной активности и обновлять пароли.

В «Сферуме» сообщили, что все обновления на платформе происходят автоматически и не требуют ввода кодов доступа.