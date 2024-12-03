Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества со смартфонами

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новой схеме мошенничества со смартфонами.

Так, злоумышленники начали предлагать пользователям установить на смартфон приложения, которые сейчас нельзя скачать. Это и банковские сервисы, и социальные сети.

Для установки приложения преступники просят ввести посторонние данные для входа в учетную запись, после чего получают полный доступ к смартфону и блокируют его. За разблокировку устройства злоумышленники требуют деньги.

В министерстве призвали никогда не вводить на своем телефоне чужие данные от учетных записей. Приложения следует скачивать только из официальных источников.