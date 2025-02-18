Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям региона о новом виде мошенничества в мессенджерах.

Так, телеграм-пользователям поступают сообщения от аккаунта «Безопасность», в которых содержится ссылка с QR-кодом. Переходить по ней ни в коем случае нельзя, так как она ведет на фишинговый сайт.

Жителей области призвали не переходить по подозрительным ссылкам, даже поступающим от аккаунтов, похожих на официальные. Также рекомендуется использовать облачные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, следует проверить, сколько устройств подключено к платформе, и отключить неиспользуемые. Помимо этого, можно скрыть номер телефона и фотографию для неизвестных аккаунтов.