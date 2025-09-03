Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников с обновлением цифрового телевидения

Мошенники придумали новую схему обмана граждан с обновлением цифрового телевидения. Об этом сообщают прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.

В рамках нее аферисты звонят под видом сотрудников техподдержки и сообщают якобы о плановой замене цифрового телевидения, после чего просят продиктовать код из СМС, чтобы подтвердить процедуру. После этого гражданам поступает звонок от лжесотрудников Роскомнадзора, которое пугают взломом аккаунта на «Госуслугах».

Жителям региона напомнили, что сотрудники операторов сотовой связи и Роскомнадзора никогда не просят продиктовать код из СМС. Чтобы защитить себя, важно отказаться от разговоров с незнакомцами по телефону. Если вас попытались обмануть, можно сообщить об этом по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.