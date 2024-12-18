Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников, связанной с услугами МФЦ

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новой мошеннической схеме, которая связана с предоставлением услуг в МФЦ.

Так, злоумышленники звонят жителям под видом сотрудников многофункциональных центров и сообщают, что у граждан имеются неполученные результаты услуг, которые будут перенесены в архив. Чтобы успеть получить их, нужно по телефону пройти регистрацию и оформить доставку документов на дом.

Согласившимся на это жителям приходит SMS с кодом. Если сообщить его мошенникам, они получат доступ к онлайн-банку или личному кабинету на сайте госуслуг.

В министерстве напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать свои личные данные и коды из SMS третьим лицам. В случае поступления подозрительного звонка лучше всего сразу положить трубку. После этого можно обратиться в организацию по ее официальному номеру или сходить в МФЦ лично.

Если человек ранее обращался в МФЦ, ему может поступить звонок с номера +7 (498) 602-26-00. Это голосовой помощник, который сообщит, что результат оказания услуги готов. Персональные данные он запрашивать не будет.