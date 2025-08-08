Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о новой схеме мошенников в Telegram с использованием ботов.

Так, злоумышленники рассылают пользователям ссылки на ботов с просьбой нажать кнопку Start. Если сделать это, бот сразу же переименовывается в Telegram Wallet или Support Bot, и все права на аккаунт передаются аферистам. После передачи прав на аккаунт пользователя начинают поступать жалобы, и мессенджер блокирует его. Восстановить доступ невозможно.

Также стали чаще происходить случаи хищения мобильных номеров в стране. Злоумышленники используют технологию SIM Swapping для переноса идентификационных данных сим-карты на новые носители. В результате жертва теряет доступ к своему номеру.

Жителей призвали не переходить по подозрительным ссылкам. Обязательно нужно проверять настройки безопасности аккаунта. Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, не следует делиться личными данными и кодами подтверждения с третьими лицами.

