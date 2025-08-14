Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества, связанного с военкоматами
В Подмосковье рассказали о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
Фото: [freepik.com]
В Прокуратуре Московской области и Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей региона о новой мошеннической схеме, которая связана с госуслугами и военкоматами.
Так, аферисты начали звонить под видом сотрудников военкоматов. Они сообщают о запуске реестра электронных повесток и говорят, что требуется уточнить данные воинского учета. Для этого они просят продиктовать СМС-код, убеждая в том, что это код электронной очереди или код подтверждения личности.
Если сообщить мошенникам код, они получат доступ к личному кабинету на госуслугах. После этого они могут похитить деньги, оформить кредиты или использовать аккаунт для мошенничества.
Если вы случайно назвали СМС-код, немедленно откройте свой аккаунт на госуслугах, смените пароль и подключите двухфакторную аутентификацию. Если есть подозрение на взлом аккаунта, нужно обратиться в техподдержку сайта и в полицию.
Жителей призвали ни в коем случае не сообщать никому СМС-коды и не перезванивать по незнакомым номерам. Информацию следует проверять только через официальные каналы. Все подозрительные номера следует блокировать.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о портале «Цифровой регион».