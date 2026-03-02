Жителей Подмосковья предупредили о перепадах температуры и гололедице на дорогах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило жителей и гостей региона о перепадах температуры и, как следствие, гололедице.

Согласно прогнозу, на этой неделе в регионе в дневные часы ожидается до плюс 4 градусов, а в ночные — до минус 12 градусов. Таким образом, днем снег будет таять, а ночью подмерзать. Из-за этого вероятно образование гололедицы.

Автомобилистов призвали пока не менять шины на летние и дождаться стабильного потепления, при котором средняя температура воздуха за сутки будет составлять плюс 5-7 градусов.

В министерстве также отметили, что на дорогах региона увеличивается количество автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности соблюдения правил безопасности за рулем автомобиля.