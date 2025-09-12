Жителей Подмосковья предупредили о проверке готовности систем оповещения

В Подмосковье 1 октября пройдет комплексная проверка готовности систем экстренного оповещения с запуском электросирен и передачей речевой информации по сетям телерадиовещания. Об этом министру информации и молодежной политики Московской области Екатерине Швелидзе доложил руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Смоленский.

Проверку запустят в 10:43, в этот период будет осуществлен перехват вещания «Телеканала 360 Новости». Кроме того, произойдет замещение сигналов телеканалов (радиоканалов), которые входят в первый мультиплекс цифрового телевидения России. По ним прозвучит информация о проведении проверки длительностью до одной минуты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.