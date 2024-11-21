Жителей Подмосковья предупредили о штормовом ветре и дожде во второй половине дня в четверг. Соответствующее сообщение распространило ГУ МЧС России по Московской области.

Согласно прогнозу, сегодня с полудня и до девяти утра пятницы в области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 27 метров в секунду.

Помимо этого, вероятны осадки — сильный дождь, который местами будет переходить в мокрый снег и снег. На дорогах возможно образование гололедицы.