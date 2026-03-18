Жителей Подмосковья предупредили о скором пробуждении змей

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили жителей Подмосковья о скором пробуждении змей. Рептилии появятся на природных территориях после схода снега.

Весной змеи выползают из своих убежищ, чтобы погреться на солнце после зимы. Встретить их можно на хорошо прогреваемых солнцем участках — на камнях, бревнах, лесных тропинках.

В Подмосковье обитает три вида змей: гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все они занесены в Красную книгу области.

Из указанных трех видов ядовитая только гадюка. Следует помнить, что змея атакует только в исключительных ситуациях, защищаясь — например, если человек наступил на нее или пытается схватить.

При встрече со змеей не нужно паниковать. Ни в коем случае не надо пытаться ее убить. Достаточно аккуратно обойти ее, не совершая резких движений.

