Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожарной опасности в лесах

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

При этом в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах прогнозируется II класс, в Ступинском лесничестве — IV класс пожарной опасности. В предстоящие выходные на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности.

В комитете уточнили, что в ближайшие дни температура воздуха днем будет составлять +12…+13 градусов, ночью — +7…+13. Ожидаются переменная облачность и дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесах можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.