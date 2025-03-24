Жителей Подмосковья предупредили о временных сбоях в работе систем Мострансавто из-за кибератаки

«Мострансавто приносит извинения за временные неудобства, вызванные этим инцидентом, и благодарит пассажиров за понимание. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы минимизировать последствия атаки и вернуть привычный уровень сервиса в кратчайшие сроки», — добавили в сообщении компании.