Жителей Подмосковья предупредили о временных сбоях в работе систем Мострансавто из-за кибератаки
В Минтрансе Подмосковья предупредили о сбоях в работе систем Мострансавто
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В сервисах АО «Мострансавто» произошли временные сбои, из-за которых часть внутренних систем, включая систему диспетчеризации, оказалась недоступна. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что в пятницу, 21 марта, сервисы подверглись «целенаправленной хакерской атаке». На фоне этого наблюдается отсутствие отображения транспорта на внешних сервисах, включая «Яндекс.Карты». Специалисты ликвидируют последствия атаки и выполняют работы для возобновления нормального функционирования сервисов.
«Мострансавто приносит извинения за временные неудобства, вызванные этим инцидентом, и благодарит пассажиров за понимание. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы минимизировать последствия атаки и вернуть привычный уровень сервиса в кратчайшие сроки», — добавили в сообщении компании.
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