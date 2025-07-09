Жителей Подмосковья предупредили об опасности легкого заработка в интернете

«Легкий заработок» в интернете может привести к негативным последствиям, потому что такие предложения могут поступать от мошенников. Об этом сообщают Прокуратура Московской области и Главное управление региональной безопасности Московской области.

Так, например, они могут предлагать работу курьером, которая на деле обернется перевозкой похищенных денег, запрещенных веществ или взрывчаток. Кроме того, гражданам могут предлагать удаленную работу оператором для обработки заявок, узнавать их личные данные и создавать через них фейковые аккаунты или ИП. Преступные схемы могут быть связаны и с переводами, в том числе через крипту.

При этом по закону гражданин понесет ответственность, даже если не будет знать о преступлении. Кроме того, он может столкнуться с проблемами с банками и устройством на работу. В связи с этим жителей региона призвали не выполнять задания от незнакомцев, не отправлять фото своих документов и всегда проверять вакансии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.