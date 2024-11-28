Жителей Подмосковья предупредили об опасности тонкого льда на водоемах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей и гостей региона об опасности тонкого льда, который уже образуется на водоемах в связи с минусовой температурой воздуха по ночам.

По словам специалистов, в период становления льда посещать водоемы особенно опасно. Не рекомендуется выходить на лед до тех пор, пока в регионе не установится стабильно морозная погода.

«В первую очередь, это касается любителей подледного лова, которым не терпится выйти на зимнюю рыбалку. В лучшем случае такие мероприятия заканчиваются холодной ванной, однако, долгое пребывание в ледяной воде может привести и к летальному исходу. Перволедье — это всегда риск для жизни», - подчеркнул замначальника 286-й ПСЧ Владимир Ремизов.

Лед можно назвать безопасным, если его толщина превышает десять сантиметров. Тем не менее, даже на окрепшем льду нужно быть предельно осторожным в местах, которые прикрыты снегом. Самыми опасными считают участки с быстрым течением, родниками, растительностью, местами выхода сточных вод.