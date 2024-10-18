Жителей Подмосковья предупредили об опасностях встречи с кабанами

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей о том, что сейчас в лесах и на дорогах региона можно встретить кабанов — у этих животных начался период гона. В этом время кабаны могут представлять опасность для человека.

Кабаны мигрируют большими семьями, нередко пересекая оживленные трассы. При встрече кабана в лесу следует понимать, что поблизости находятся его сородичи.

При встрече с кабаном рекомендуется отойти на безопасное расстояние и уступить животному дорогу. В крайнем случае можно забраться на дерево. Ни в коем случае нельзя играть с маленькими кабанчиками — их родители незамедлительно атакуют, защищая потомство.

Кабаны не любят резких свистов и криков. Поэтому можно отпугнуть их, включив музыку или позвенев металлической посудой. При этом следует быть осторожным, чтобы не разозлить животное.

Следует обращать внимание на знаки «Дикие животные». В зоне их действия вероятен выход животных на дорогу, и на таком участке скорость движения автомобиля должна быть минимальной.