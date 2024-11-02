Жителей Подмосковья предупредили об усилении ветра в субботу

Жителей и гостей Подмосковья предупредили о сильном ветре до вечера субботы. Предупреждение распространило ГУ МЧС России по Московской области.

Так, по прогнозу, сегодня с полудня до девяти часов вечера ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы могут достигать пятнадцати–восемнадцати метров в секунду.

В ведомстве подчеркнули, что на улице следует быть предельно внимательными. Не рекомендуется останавливаться под деревьями и шаткими конструкциями.