Жителей Подмосковья пригласили на первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье в субботу, 31 января, пройдет первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг. Провериться можно будет в центрах амбулаторной онкопомощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В прошлом году обследование прошли более 9,5 тыс. человек», — рассказал зампред Правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Обследоваться могут совершеннолетние жители. Для этого нужно обратиться в подходящий центр с 09:00 до 14:00. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Адреса и телефоны центров представлены здесь.
