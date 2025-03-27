Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе лучших проектов и инициатив в сфере экологии

Жителей Подмосковья предложили принять участие в конкурсе лучших проектов и инициатив в сфере экологии. Его проводит Министерство экологии и природопользования Московской области.

Цель конкурса — консолидация деятельности всех слоев общества для решения экологических проблем.

В рамках мероприятия независимое экспертное жюри оценит работы и выберет наиболее интересные проекты. Эти проекты представят в июне на Ярмарке экологических проектов.

В прошлом году одной из самых популярных номинаций конкурса стала номинация «Эко-просвещение и волонтерство». На нее было подано больше всего заявок, а проекты отличались особой проработанностью. В результате поддержку получил проект «Живые родники». В его рамках проведут исследование родниковой воды в столичном регионе.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте Ярмарки экологических проектов.