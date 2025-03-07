Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Молодые предприниматели села»
Молодежи Подмосковья рассказали о проекте по развитию бизнеса в селах
Фото: [freepik.com]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области предложили жителям региона поучаствовать в конкурсе «Молодые предприниматели села».
Конкурс проводит Российский союз сельской молодежи и Росмолодежь. Проект нацелен на развитие молодежного предпринимательства в селах.
Принять участие в состязании могут совершеннолетние жители в возрасте до 35 лет, у которых есть бизнес-идеи для реализации в сельской местности. Подать заявку можно на этом сайте.
Победителей определят в нескольких номинациях. Все участники смогут обучиться на специальном курсе на тему стартапов в селах.