Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Молодые предприниматели села»

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области предложили жителям региона поучаствовать в конкурсе «Молодые предприниматели села».

Конкурс проводит Российский союз сельской молодежи и Росмолодежь. Проект нацелен на развитие молодежного предпринимательства в селах.

Принять участие в состязании могут совершеннолетние жители в возрасте до 35 лет, у которых есть бизнес-идеи для реализации в сельской местности. Подать заявку можно на этом сайте.

Победителей определят в нескольких номинациях. Все участники смогут обучиться на специальном курсе на тему стартапов в селах.