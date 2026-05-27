Дочь Тимати снялась в главной роли в фильме «Дива»

12-летняя Алиса Юнусова, дочь известного рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, дебютировала в большом кино, сообщает The Voice. Девочка не просто дебютировала, а сразу снялась в главной роли. Фильм называется «Дива», и юной актрисе достался образ оперной певицы, обладающей божественным голосом.

Сюжет, по задумке создателей, исследует природу искусства и непростое соперничество между юным дарованием и маститыми взрослыми артистами.

Звездная коллега Алисы по съемочной площадке, актриса Юлия Снигирь, уже успела оценить талант девочки.

«"Доброжелатели" будут ругать "Диву" за присутствие Алисы Юнусовой, дочери Тимати. Пусть не нервничают. Алиса очень талантливая», — сказала актриса.

Шишкова, мама юной актрисы, не скрывает гордости. Она отметила, что дочь, как и ее отец, всего добивается сама.

Кстати, это не первое появление Алисы на экране. До «Дивы» она уже успела сняться в сериале «Три сестры», а также в детской экранизации «Трех мушкетеров». Похоже, звездная наследница всерьез намерена строить карьеру в кино.

