Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в спецпроекте «СВОи. Разговоры с Героями», который реализует проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Спецпроект реализуется в формате серии видеоинтервью. Его цель — помочь педагогам и управленцам в образовательной сфере проводить встречи детей с участниками специальной военной операции. Материалы доступны здесь.

Жителям региона также предложили поделиться своими историями. В рамках проекта будет создана онлайн-галерея, посвященная встречам с бойцами. Чтобы поделиться информацией о подобной встрече, проходившей в школе или колледже, нужно заполнить эту форму. Истории будут представлены в соцсетях проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ветеранах спецоперации, завершивших обучение для работы на госслужбе.