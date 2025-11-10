Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании за выбор водоемов для очистки в 2026 году

В Подмосковье стартовало голосование в рамках программы «100 прудов и озер». По его итогам будут определены водоемы, в которых в 2026 году проведут очистку, рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Голосование проводится на сайте «Добродел» до 10 декабря 2025 года. На выбор жителей выставлено 100 водоемов. Чтобы проголосовать за один из них, нужно выбрать на сайте свой округ и интересующий объект.

В ходе голосования в 2025 году были отобраны 20 водоемов общей площадью 302 га. Свои голоса отдали более 47,6 тыс. жителей — это на 19% больше, чем годом ранее.

«Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья. С каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и мы верим, что этот год не станет исключением», – отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.

