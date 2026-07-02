Психолог назвала скрытые причины невозможности похудеть

Психолог по пищевому поведению Юлия Камоева в беседе с « Лентой.ру » назвала скрытые причины, мешающие женщинам похудеть, даже когда они считают калории и КБЖУ.

Первая причина, по словам эксперта, — еда как единственный способ регуляции эмоций. Когда нет других инструментов справляться с тревогой или скукой, человек идет к холодильнику. Камоева отметила, что большинство клиенток не осознают, что едят не от голода, и называют это отсутствием силы воли, тогда как на самом деле это укоренившийся механизм совладания со стрессом, требующий психологической проработки.

Вторая причина — хронический недосып. При 5–6 часах сна повышается грелин (гормон голода) и падает лептин (гормон насыщения), что вызывает тягу к сладкому и углеводам. Психолог поделилась, что у некоторых клиенток вес сдвигался с мертвой точки только после нормализации сна, без изменения питания.

Третья причина — неосознанный запрет на собственное тело. Худоба на глубинном уровне может ассоциироваться с опасностью, вниманием, завистью или потерей «брони». Тело удерживает вес как защита от пережитого насилия или семейных установок «не высовывайся». Пока внутренний конфликт не проработан, подсознание саботирует любые усилия.

Четвертая — перфекционизм и мышление «все или ничего». Любое отступление от диеты воспринимается как провал, что ведет к перееданию, вине и новому срыву. Камоева заключила, что все эти причины не решаются планом питания, а требуют работы с психологией, привычками и убеждениями о себе.

Ранее стало известно, что кнопочная легенда Nokia возвращается.