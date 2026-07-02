В ЛНР госпитализированы девять человек после удара БПЛА по маршрутке в Лисичанске
Министр Кузнецов: трое раненых в тяжелом состоянии после удара ВСУ по автобусу
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы в больницы ЛНР после удара Вооруженных сил Украины по маршрутному такси в Лисичанске. По его словам, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
Как уточнил Кузнецов, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Информация о количестве погибших и характере повреждений транспортного средства пока не уточняется. Специалисты продолжают оказывать помощь раненым, состояние остальных госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что при падении дрона расчет обязан немедленно вызвать саперов.