В ЛНР госпитализированы девять человек после удара БПЛА по маршрутке в Лисичанске

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы в больницы ЛНР после удара Вооруженных сил Украины по маршрутному такси в Лисичанске. По его словам, трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.