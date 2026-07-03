Жара до +38 в Нью-Йорке: мусорные пакеты источают резкий запах по всему городу

В Нью-Йорке, несмотря на аномальную жару, достигшую почти 40 градусов, на улицах города продолжают складировать мусор. Корреспондент РИА Новости сообщил, что пакеты с отходами, привычные для мегаполиса, остаются на обычных местах — у обочин, возле жилых домов и заведений общественного питания. В условиях высокой температуры от них исходит сильный неприятный запах.

В четверг температура воздуха в городе поднялась до 38 градусов, в результате чего начал плавиться асфальтовый покров. По прогнозам местных властей, жаркая погода с индексом тепла до 44 градусов может сохраниться до субботы, что усугубляет санитарную обстановку в городе. Городские службы пока не комментируют ситуацию с вывозом мусора в условиях экстремальной жары.

Ранее сообщалось, что французы массово разносят прилавки с вентиляторами.