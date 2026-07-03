Шесть сфер в России превысили зарплатную планку в 200 тысяч рублей в апреле

ТАСС изучил данные Росстата и выяснил, что в апреле 2026 года средняя заработная плата свыше 200 тысяч рублей была зафиксирована в шести отраслях экономики. Самыми высокооплачиваемыми стали специалисты в сфере добычи нефти и газа — их средний доход составил 251,3 тысячи рублей.

Также в число лидеров вошли: деятельность воздушного и космического транспорта (224,6 тысячи рублей), финансовая и страховая сферы (227,3 тысячи рублей), производство табачных изделий (209,2 тысячи рублей), деятельность экстерриториальных организаций и органов (217,4 тысячи рублей) и трубопроводный транспорт (200,3 тысячи рублей).

Для сравнения: средняя месячная зарплата по всем отраслям в апреле 2026 года составила 109 052 рубля. Разница между лидерами и средним показателем превышает 140 тысяч рублей. В других сферах, не вошедших в список, доходы не достигали отметки в 200 тысяч.

Ранее стало известно, что новые правила кредитов не спасут от долговой ямы.