Ветеринар предостерегла от использования средств от комаров в присутствии животных

Ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко в беседе с « Газетой.Ru » предупредила, что аэрозоли, спреи и фумигаторы от комаров могут быть опасны для домашних животных, особенно для кошек, птиц и мелких питомцев. По словам эксперта, основную угрозу представляют вещества, распыляемые в воздухе, которые оседают на шерсти, лапах, мебели и полу.

Фроленко пояснила, что животные гораздо чувствительнее людей к химикатам. Кошки и собаки вдыхают пары репеллентов, контактируют с ними через кожу, а затем получают дополнительную дозу токсинов, когда вылизываются. Особенно опасны, по ее словам, аэрозольные инсектициды, спирали, жидкости и пластины для фумигаторов с пиретроидами, а также концентрированные репелленты с резким запахом. Даже небольшое количество может вызвать серьезную интоксикацию, особенно в закрытых помещениях без проветривания.

Врач рекомендовала во время обработки выводить питомцев из комнаты и обязательно проветривать квартиру. Безопасной альтернативой она назвала москитные сетки, механические ловушки и средства с пометкой pet friendly. При этом она предупредила, что не стоит оставлять кошку наедине с москитной сеткой на окне — питомец может выпасть. Лучший вариант, по ее мнению, — установить специальные защитные сетки «антикошки».

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