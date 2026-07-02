Военный рассказал, как действуют расчеты БпС при падении БПЛА

Военнослужащий с позывным Хакер, инструктор по беспилотным системам (БпС), рассказал РИА Новости о порядке действий при падении дрона. По его словам, если беспилотник упал на территории, контролируемой противником, специальных мер не требуется. Однако если аппарат оказался на своей стороне, расчет обязан немедленно оповестить группу разминирования. Хакер подчеркнул, что это критически важно для исключения угрозы для своих бойцов и предотвращения попадания комплектующих в руки врага.

Отработка таких сценариев, как пояснил инструктор, является неотъемлемой частью подготовки операторов БПЛА. Тактика применения российских дронов в зоне специальной военной операции строится на сочетании удаленного управления, маскировки позиций, гибкой смены дислокации и четкого алгоритма действий в нештатных ситуациях. Именно такая слаженная работа, отметил Хакер, обеспечивает эффективную поддержку штурмовых подразделений и сохраняет боеспособность самих расчетов.

Хакер добавил, что в штурмовых подразделениях также используют беспилотники, но преимущественно для решения локальных разведывательных задач. Тщательная подготовка специалистов отряда БпС, подчеркнул он, помогает российским бойцам с каждым днем освобождать все больше территорий в зоне СВО.

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