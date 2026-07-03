В российских вузах появится обязательный курс «Русский язык как государственный»

В высших учебных заведениях России с 2027/2028 учебного года появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом сообщили « Известиям » в Министерстве науки и высшего образования РФ.

По данным ведомства, проект концепции дисциплины в настоящее время дорабатывается с учетом мнения экспертного сообщества. Учебно-методический комплекс планируется направить в вузы в 2027 году. Это позволит включить предмет в расписание уже с начала нового учебного года.

Курс может быть запущен университетом в любое время в течение года. Его включат в так называемое «единое ядро высшего образования», что сделает дисциплину обязательной для всех студентов без исключения — независимо от факультета, формы обучения или уровня подготовки.

Как уточнили в Минобрнауки, изучение курса предполагает знакомство с российским законодательством, регулирующим использование государственного языка, а также практику его применения. Основным документом для изучения станет закон «О государственном языке РФ».

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