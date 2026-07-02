Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила Агентству городских новостей « Москва », что предстоящей ночью температура в столице будет выше климатической нормы. По ее словам, ночные и дневные показатели составят плюс 18–20 градусов, а в центре города воздух прогреется до 22–23 градусов.

Синоптик уточнила, что говорить о «тропических ночах» в данном случае нельзя, поскольку этот термин подразумевает температуру не ниже плюс 25 градусов. В Москве, как подчеркнула Позднякова, таких значений не ожидается, поэтому речь идет просто о теплых ночах, а не о тропических.

Ранее сообщалось, что французы массово разносят прилавки с вентиляторами.