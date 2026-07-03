Очередная попытка атаки на Москву пресечена средствами противовоздушной обороны

Силы противовоздушной обороны ночью 3 июля уничтожили два беспилотных летательных аппарата. После ликвидации целей на места падения их обломков были направлены специалисты экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале в 02:24, что подразделения ПВО Минобороны сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону города. На месте падения обломков сбитых дронов уже работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.

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