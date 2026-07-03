Под видом сладкой газировки: СМИ сообщили о продаже детям напитков с тонизирующим эффектом

Сладкие газированные напитки с повышенным содержанием кофеинсодержащих компонентов, которые свободно продаются несовершеннолетним, могут представлять потенциальную опасность для здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, обратив внимание на продукцию Drive Me Max, передает информацию издание « Лента.ру ».

По информации источника, производитель позиционирует напиток как обычную газировку. При этом, как утверждается, в его составе содержится до 150 миллиграммов на литр кофеинсодержащих компонентов, а также таурин. Такие вещества способны оказывать стимулирующее воздействие на организм, повышая артериальное давление и учащая сердечный ритм.

Специалисты отмечают, что чрезмерное употребление кофеина может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. В числе возможных последствий называются нарушения сердечного ритма, головокружение и обморочные состояния. Кроме того, регулярное употребление подобных напитков может раздражать слизистую желудка, повышать риск развития гастрита и язвенной болезни, а также вызывать нарушения сна и повышенную тревожность.

По данным Mash, напиток реализуется как обычная сладкая газировка, что позволяет приобретать его без возрастных ограничений. Журналисты предположили, что содержание кофеина может быть установлено на уровне, который формально не подпадает под действующие ограничения, регулирующие продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

В России с июня 2025 года действует закон, устанавливающий административную ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что продажи колбасы рухнули с начала 2026 года.