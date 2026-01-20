Жителей Подмосковья пригласили принять участие в «Лыжне России»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском спортивном мероприятии «Лыжня России». Оно пройдет 14 февраля в Химках, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Зарегистрироваться на участие можно на сайте Госуслуг. К участию приглашаются все желающие жители в возрасте от 12 лет. Для лыжников подготовят одну дистанцию протяженностью 10 км. Также состоится отдельный костюмированный забег на дистанцию чуть более 1 км.

Площадкой проведения мероприятия станет трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Комиссия по допуску участников в Подмосковье будет работать с 9 по 13 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабных спортивных мероприятиях, которые пройдут зимой.