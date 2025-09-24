Жителей Подмосковья пригласили принять участие в международном экодиктанте
Жители Подмосковья смогут принять участие в международном экодиктанте
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья смогут принять участие в ежегодном экологическом диктанте «ЭкоТолк», который проводится по инициативе ассоциации «ЭкоТолк» при поддержке Президентского фонда «Природа» с 2022 года. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Жители Подмосковья — одни из самых активных участников, в прошлом году две наши школьницы вошли в число победителей. Надеюсь, и в этом сезоне мы увидим много участников из Подмосковья, будем за них болеть», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
В 2025 году диктант пройдет под девизом «Планета — наш общий дом», он будет посвящен сохранению экологии Земли и освоению космического пространства. Регистрация площадок завершится 1 октября, диктант в очном и онлайн-форматах будет проходить с 2 по 24 октября. Узнать другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 12+