Жителей Подмосковья пригласили принять участие в областной премии в сфере сохранения культурных традиций

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в областной премии имени А. П. Чехова «Служение общему благу». Ее проводит Министерство культуры и туризма Московской области совместно с государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово».

Премия присуждается за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в регионе, гуманизм, активную благотворительную и просветительскую деятельность.

Подать заявку могут жители Подмосковья, творческие или авторские коллективы, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области.

Для участия в конкурсе нужно до 25 апреля подать заявку в музей-заповедник «Мелихово» по адресу: 142326, Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория музея-заповедника А. П. Чехова, д. 1.