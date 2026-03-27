Подать заявку на участие можно до 1 апреля. В этом году премия проводится в 11 номинациях, в том числе «Экомир», Экоблогер» и «Экомультфильм». К участию приглашаются жители в возрасте от 6 до 18 лет, в ряде номинаций — до 35 лет. Подробная информация об условиях участия представлена на сайте премии.

«Подмосковная молодежь принимает самое активное участие в премии и добивается прекрасных результатов. В прошлом году сразу семеро представителей области победили в разных номинациях. Еще есть время для подачи заявок, и я призываю молодых людей ярко проявить себя на федеральном уровне», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».