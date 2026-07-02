Слова Седоковой о жестокости Тиммы могут стать проблемой для его наследников

Правовая коллизия вокруг заявлений певицы Анны Седоковой о домашнем насилии со стороны бывшего мужа Яниса Тиммы, ушедшего из жизни в 2024 году, обретает конкретные очертания. Юрист пояснил, что уголовное законодательство не предусматривает преследования умершего лица. Согласно УПК РФ, возбуждение дела в отношении покойного невозможно, а уже начатое производство подлежит немедленному прекращению. Единственное исключение — случаи, когда близкие родственники желают реабилитировать умершего и доказать его невиновность.

Однако это не значит, что слова Седоковой останутся без внимания правоохранителей. Как уточнил Русяев, полиция обязана провести проверку по заявлению: опросить пострадавшую, изучить медицинские документы, фотографии, переписку. Результатом станет постановление об отказе в возбуждении дела в связи со смертью предполагаемого виновника. Но в этом документе могут быть зафиксированы обстоятельства насилия — а это уже официальное признание слов заявительницы.

Главная же перспектива — гражданско-правовая. Недавнее постановление Конституционного Суда изменило практику: обязанность компенсировать моральный вред, причиненный преступлением, теперь переходит к наследникам виновного в пределах стоимости принятого имущества. Причем это работает даже если при жизни причинителя суд не выносил соответствующего решения.

Ранее суды часто отказывали в таких исках, считая эту обязанность неразрывно связанной с личностью умершего. Но теперь лазейка закрыта. Кроме того, по словам Русяева, на требования о компенсации морального вреда из нарушения личных неимущественных прав исковая давность не распространяется. Это значит, что у Седоковой есть реальный шанс добиться справедливости в гражданском порядке, даже несмотря на отсутствие уголовного преследования.