В финале конкурса «Моя страна – моя Россия» Подмосковье представят 13 участников

Всего на конкурс поступило более 80 тыс. заявок. Проекты участников оценивали 3 тыс. экспертов.

В число финалистов из Подмосковья вошли разработчик сайтов Святослав Муромский, ученица СОШ №4 Реутова Яна Шипунова, студентка Зарайского педагогического колледжа Мария Рассыпнова, студент Центрального университета Максим Чернышков, ученица онлайн-школы «Фоксфорд» Дарина Пушкарева, ученица Балашихинского лицея Алина Файзуллина, ученица Гимназии № 8 города Коломна Яна Никонова, гендиректор АНО «Космический ресурс» Илья Биньковский, ученица школы №11 Электростали Элфида Туана Актюрк, выпускница Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» Полина Рысакова, студентка профессионального колледжа «Московия» Кристина Мартыненкова, студент Подмосковного политехнического колледжа Арсений Киляров, студентка Ожерельевского железнодорожного колледжа Анастасия Селезнева.

По итогам сезона победители и финалисты получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных, карьерных и партнерских программ. Для участников II возрастной категории ключевым событием станет торжественное награждение в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены в Елец – город молодежи 2026 года, где пройдет образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина», а также работа по доработке и сопровождению проектов вместе с экспертами и профессиональным сообществом. Для победителей предусмотрены стажировки, денежные премии и специальные призы партнеров конкурса. Победители I возрастной категории примут участие в междисциплинарной смене во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, где пройдет их итоговое награждение».