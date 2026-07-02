Кнопочная легенда Nokia возвращается: в ностальгические новинки встроили ИИ

Компания HMD Global представила сразу четыре новых кнопочных телефона под брендом Nokia — модели 200, 210, 215 и 235 4G. Несмотря на классический форм-фактор, устройства получили голосового помощника на базе ИИ, поддержку видеозвонков и доступ к облачным сервисам. Телефоны уже выходят на международный рынок, цены пока держатся в секрете, пишет MT.Today.

Эпоха кнопочных телефонов переживает второе рождение, и на этот раз — с искусственным интеллектом. Финская HMD Global анонсировала сразу четыре модели Nokia с поддержкой 4G, которые совмещают привычный дизайн прошлых лет с функциями, ранее доступными только смартфонам. В линейку вошли Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition.

Главная особенность новинок — встроенный голосовой помощник на базе нейросетей. Он может отвечать на входящие вызовы, включать фонарик, управлять будильником и другими функциями устройства без необходимости касаться кнопок. Кроме того, все модели оснащены мессенджером Xpress с возможностью видеозвонков — за это отвечает фронтальная камера на 0,3 мегапикселя.

Кнопочные телефоны не ограничиваются звонками. Устройства поддерживают адаптированные облачные сервисы: пользователям доступны мини-приложения с новостями, прогнозом погоды и короткими видеороликами.

Диагональ дисплеев варьируется: старшие модели 215 и 235 получили 2,8-дюймовые экраны, а младшие 200 и 210 — 2,4-дюймовые. Основная камера есть только у Nokia 210 (0,3 Мп) и Nokia 235 (2 Мп), тогда как базовая 200-я модель лишена камеры и даже встроенного фонарика.

Цветовая гамма порадует любителей ярких решений: желтый, черный, синий, красный, белый и голубой — на любой вкус. Официальные цены производитель пока не раскрывает, но анонс уже вызвал интерес как у фанатов бренда, так и у тех, кто ищет простой, но функциональный телефон для повседневных задач.