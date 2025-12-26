Жителей Подмосковья призвали к осторожности во время прогулок в лесу зимой

В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали об опасностях зимнего леса и призвали жителей и гостей региона к осторожности во время прогулок на природе.

В ведомстве отметили, что в условиях мороза ветви деревьев становятся хрупкими. После снегопадов они могут прогибаться и ломаться. Поэтому не следует находиться вблизи больших или наклоненных деревьев.

К прогулке по зимнему лесу следует подготовиться. Рекомендуется зарядить телефон, тепло одеться и предупредить близких о планах. Также следует взять с собой термос с горячим чаем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие работы проводятся в регионе с целью оздоровления леса.