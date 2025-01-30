Жителей Подмосковья призвали не беспокоить ежей, проснувшихся из-за теплой погоды

Как подчеркнули в ведомстве, проснувшийся еж сможет адаптироваться и найти место для того, чтобы продолжить спать до весны. Однако, если человек побеспокоит его, животное окончательно проснется и в дальнейшем не сможет снова впасть в спячку. Из-за этого зверек погибнет, так как пропитания вокруг еще нет, а похолодание может вернуться.

В Подмосковье обитают ежи двух видов: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). В спячку они впадают в октябре и продолжают спать вплоть до апреля. Для зимовки зверьки выбирают норки под хозяйственными постройками, в зарослях кустарника или под кучей веток.

Во время спячки все процессы в организме животного замедляются, а температура тела снижается до двух градусов. Иногда ежи просыпаются до весны и снова засыпают. Чаще всего это происходит на фоне теплой погоды.